Британская полиция сообщила о новом инциденте в центре Солсбери

12 июля, 22:54
Британская полиция сообщила о новом инциденте, который произошел с мужчиной в центре Солсбери. В связи с происшествием приняты меры предосторожности.
"В данный момент мы имеем дело с инцидентом на Касл-стрит в Солсбери, в который вовлечен мужчина 30 с лишним лет", – сообщается в Twitter правоохранителей.
Полицейские добавили, что с учетом расследования происшествий в Солсбери и Эймсбери, были приняты меры предосторожности. Ничто не указывает на наличие опасности для других жителей города, добавили в ведомстве.
В Солсбери произошло отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британский властей, при покушении использовался яд "Новичок".
В июле 2018 года воздействию этого же вещества, по мнению Скотленд-Ярда подверглись два человека в городе Эймсбери. Одна из пострадавших умерла.
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