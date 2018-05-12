В Сети появилось фото уничтоженного Израилем в Сирии "Панциря-С1"

В интернете появился снимок зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", уничтоженного израильскими военными в Сирии. Фото опубликовал журналист Александр Коц в своем микроблоге в Twitter.

Фото уничтоженного Панциря.

Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар - не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.

То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb — Александр Коц (@sashakots) 11 мая 2018 г.



Судя по подписи к снимку, машина была безоружна. "Ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки", – отметил Коц.

Ранее в израильских вооруженных силах заявили, что 10 мая авиация страны нанесла удары по Сирии в ответ на огонь с земли. При этом израильские военные подчеркнули, что предупредили российскую сторону о своих действиях. В атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, выпустившие около 60 ракет. Еще более десяти тактических ракет прилетели с земли. Момент уничтожения комплекса российского производства сняла камера.