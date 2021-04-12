Британский премьер сдаст свой дом в аренду

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдаст в аренду свой дом в графстве Оксфордшир недалеко от Лондона, сообщает Times.

Дом с четырьмя комнатами и маленькой кухней выставлен за 4 250 фунтов в месяц. Общая площадь дома не указывается. При этом в объявлении говорится, что там есть камин, теннисный корт и бассейн с подогревом.

Также имеется пристройка в виде зимнего сада. Новым жильцам надо будет привезти свою мебель, поскольку дом не меблирован.

Уточняется, что Джонсон купил этот коттедж в 2003 году за 690 тысяч фунтов. Сейчас его стоимость оценивается в 1,2 миллиона фунтов.

С июля 2019 года Джонсон живет в четырехкомнатной резиденции с обновленным ремонтом на Даунинг-стрит. Times предполагает, что семья премьера не может жить в доме в Оксфордшире, поскольку, согласно протоколам безопасности, в качестве загородной резиденции они могут использовать только Чекерс.

Ранее премьер-министр Великобритании рассказал, что после ослабления локдауна с 12 апреля планирует выпить пива в пабе.

С 12 апреля 2021 года Великобритания перейдет на второй этап плана по ослаблению ограничений из-за коронавируса. В стране откроют непродовольственные магазины, парикмахерские, спортзалы, пабы на улице и террасы ресторанов.