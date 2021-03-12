Италия введет жесткий карантин в пасхальные выходные

16:15
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Правительство Италии введет общенациональный карантин в пасхальные выходные, с 3 по 5 апреля, сообщает РИА Новости.
В течение трех праздничных дней в стране будут действовать наиболее жесткие ограничения, согласно правилам "красной" зоны. Нельзя будет передвигаться без необходимости, причем не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов.
Уточняется, что цветовое разделение регионов на категории в зависимости от степени опасности действует в Италии с ноября.
"Красные" и "оранжевые" зоны закрывают музеи и предприятия общественного питания. Помимо этого, в регионах с красным кодом запрещается розничная торговля, кроме продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков.
Новые меры, действующие в Италии, продлятся до 6 апреля. За ужесточение существующих мер на этой неделе выступили эксперты научно-технического комитета при правительстве страны.
Ранее на севере Италии выявили "нигерийский" штамм коронавируса. По имеющимся данным, мутацию обнаружили в городе Брешиа, провинции Ломбардия. По словам президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, существующие вакцины могут быть неэффективны против данной разновидности вируса.
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