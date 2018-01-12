Выжигавший инициалы на печени пациентов хирург заплатит штраф

Фото: ТАСС/PA Images\Joe Giddens

Королевский суд Бирмингема приговорил к штрафу в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (13,6 тысячи долларов) хирурга, который выжигал свои инициалы на печени пациентов во время операции по пересадке.

По данным корпорации BBC, 53-летнему Саймону Брэмхолу также назначили 120 часов общественных работ в течение года. При этом характер работ не уточняется. По мнению суда, поступки хирурга были лишь "глупым и безрассудным" способом снять стресс.

"То, что вы сделали – злоупотребили положением и не оправдали доверие пациентов, которые рассчитывали на вас", – цитирует ТАСС судью Пола Фаррера. "Я допускаю, что в обоих случаях вы испытывали усталость и стресс и это могло повлиять на ваше поведение. Однако из-за высочайшей профессиональной небрежности ваш поступок перешел в разряд преступления", – заявил судья.

Ранее Брэмхолл признался перед судом, что оставил свои инициалы на органах двух пациентов. В частности, по данным СМИ, в 2013 году хирург при помощи лазера нанес буквы SB на печень пациента во время операции по пересадке органа. Следы от лазера со временем исчезают, однако, в случае одной пациентки они остались. В результате инициалы Брэмхолла обнаружил другой хирург, который делал женщине повторную операцию.

Расследование против Брэмхолла началось в 2014 году. Хирург признал свою вину по статье "Нападение". Брэмхолл проработал 12 лет в больнице имени королевы Елизаветы в Бирмингеме.