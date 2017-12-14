Хирург из Великобритании оставлял свои инициалы на печени пациентов

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Хирург Саймон Брэмхолл из Великобритании оставил на органах двух пациентов свои инициалы. Он признался в этом перед судом.

В 2013 году врач нанес с помощью лазера буквы SB на печень во время операции по пересадке органа, сообщает издание The Telegraph.

Обычно хирурги используют лазерный луч, чтобы отметить участок операции или остановить кровотечение печени. Как правило, следы исчезают со временем. Однако в случае одной пациентки они остались. Инициалы обнаружил другой хирург, который проводил повторную операцию женщине.

Расследование против Брэмхолла началось в 2014 году, после чего доктор уволился. Прокурор назвал его дело сложным и не имеющим аналогов в уголовном праве. Хирург признал свою вину по статье "Нападение". Ожидается, что суд вынесет приговор 12 января.

Брэмхолл проработал 12 лет в больнице имени королевы Елизаветы в Бирмингеме.

Врачи по всему миру забывают внутри пациентов разные предметы. К примеру, в России ежегодно обнаруживают около трех тысяч вещей. В США такие случаи происходят около 1500 раз в год.