Киев опроверг информацию о причастности к атакам на российские базы в Сирии

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Украинские власти опровергли информацию о причастности страны к атакам на российские военные базы в Сирии, сообщает РИА Новости.

Обвинения в свой адрес они назвали очередной информационной атакой.

Ранее в российском Генштабе рассказали про "украинский след" в атаке на российские базы в Сирии, осуществленные при помощи беспилотников. Есть данные, что системы оснащены средствами обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления.

В Генштабе также подчеркнули, что боевики во время атаки использовали взрывчатку, которую невозможно изготовить кустарно. В качестве основы использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Это вещество производят в нескольких странах, в том числе на Украине на Шосткинском заводе.