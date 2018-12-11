Журнал Time назвал обладателей премии "Человек года – 2018"

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Группа журналистов, которые пострадали за правду, включая убитого гражданина Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи, удостоены звания "Человек года – 2018" по версии журнала Time.

Комментируя выбор Хашукджи, главный редактор издания отметил, что журнал впервые остановился на человеке, которого уже нет в живых.

Всего было опубликовано четыре обложки. На одной из них изображен убитый на территории генконсульства Садовской Аравии в Стамбуле обозреватель The Washington Post. На других трех – жены журналистов Reuters, арестованные в Мьянме, основательница филиппинского портала Rappler Мария Ресса и редакция The Capital Gazzete.

Среди отмеченных изданием журналистов оказались и россияне. В их числе сотрудница "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, редакция "Новой газеты" и журналист Аркадий Бабченко.

На второй строчке оказался американский лидер Дональд Трамп, а сразу за ним идет спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США Роберт Мюллер.

Ранее группа американских сенаторов потребовала от Трампа и международного сообщества привлечь к ответственности всех виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Речь идет и о наследном принце королевства Мухаммеде бен Сальмане Аль Сауде.