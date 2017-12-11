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11 декабря, 08:50

Китай запустил первый спутник связи Алжира Alcomsat-1

за рубежом наука технологии

Фото: ТАСС/Zuma/Juzhenhua

Китай запустил первый коммуникационный спутник Алжира на орбиту Земли. Устройство называется Alcomsat-1 и будет ретранслировать радио- и телевизионные сигналы, срочные сообщения, предоставляя возможности электронного управления, широкополосного доступа к интернету, навигации.

Запуск прошел 11 декабря, в 00:40 по пекинскому времени Пекина (19:40 10 декабря мск). Ракета-носитель Changzheng-3B стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что это первый подобный проект КНР и Алжира в аэрокосмической области.

Ранее сообщалось о планах Китая запустить к Луне собственный спутник. Предполагалось, что к планете его доставит мощная ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Сам аппарат назвали "Чанъэ -5".

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