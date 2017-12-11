Власти США потратят на восстановление инфраструктуры 1 триллион долларов – СМИ

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Администрация президента США Дональда Трампа в январе 2018 года представит план по восстановлению в стране авто- и железных дорог. Общая стоимость программы составляет 1 триллион долларов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal, Белый дом планирует из федерального бюджета потратить на эти цели 200 миллиардов долларов в течение 10 лет. Средства будут изыскивать за счет сокращения расходов по другим статьям.

Основную же нагрузку в реализации проекта хотят возложить на частных инвесторов и органы местной власти. Именно им придется искать деньги для финансирования строительства и модернизации шоссе, железных дорог, водопроводов и прочего.

Однако проект уже имеет своих противников. Так, например, лидер демократического меньшинства в сенате Чарльз Шумер упрекнул американского лидера в желании снизить финансирование штатов и городов для того, чтобы "платить богатым хедж-фондам и Уолл-стрит за строительство новых платных дорог". А министр транспорта Элейн Чао отметила, что планы демократов по выделению триллиона долларов полостью из бюджета США нереалистичны. Более того, реализация проекта увеличит дефицит бюджета страны.