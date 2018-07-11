Сотрудники Fiat объявили забастовку из-за трансфера Роналду в "Ювентус"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Работники автоконцерна Fiat в коммуне Мельфи объявили двухдневную забастовку, сообщил итальянский профсоюз USB. Причина этого – переход Криштиану Роналду в итальянский футбольный клуб "Ювентус".

Недовольство рабочих вызвано тем, что инвестиционная компания Exor, которой принадлежит концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), оплатит часть из 100 миллионов евро, требующихся на трансфер игрока.

Как отмечается в сообщении, работники FCA и CNH Industrial (транснациональная многоотраслевая корпорация) считают происходящее неприемлемым. "Нам говорят, что настали сложные времена, что мы должны использовать средства социальной защиты, ожидая запуска новых моделей, которых никогда не будет. И в то время, как рабочие и их семьи все туже и туже затягивают пояса, компания решает вложить кучу денег в одного человека", – цитирует заявление профсоюза "Интерфакс".

О переходе Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" стало известно 10 июля. С нападающим подпишут контракт на четыре года стоимостью в 100 миллионов евро. Клуб планирует оплатить его двумя траншами. За каждый сезон Роналду получит по 30 миллионов евро.