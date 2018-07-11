Китай шокировали новые пошлины США

https://www.gazeta.ru/business/news/2018/07/11/n_11772427.shtml



Китай шокировало решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму в 200 миллиардов долларов, передает "Газета.ру".

В министерстве коммерции КНР сообщили, что примут необходимые ответные меры, чтобы защитить ключевые интересы страны и фундаментальные интересы народа.

Также власти Китая назвали неприемлемым решение Вашингтона и пообещали оспорить его во Всемирной торговой организации.

Весной США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, которые могут обложить импортными пошлинами. В ответ Китай ввел пошлины на импорт ряда американских товаров.

6 июля Россия также ввела дополнительные пошлины на товары из США. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как уточнили в Минэкономразвития, ограничения затронут такие виды продукции, у которых есть российские аналоги.