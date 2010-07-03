Детские "похоронные" наборы начали продавать в Вене

Посетителям Музея похорон на Центральном кладбище Вены предлагают купить "похоронные" наборы LEGO для детей. Среди игрушек есть катафалк, кладбище с могилой, надгробный камень и печь крематория, передает ТАСС.
В администрации музея считают, что новый проект поможет родителям рассказать детям о смерти. Помимо упомянутых фигурок, в набор, стоимостью от семи евро, входят скорбящая семья, покойники и скелеты. Купить игрушки можно в самом музее или на его сайте.
"Перед нами стоял вопрос: как можно помочь детям в преодолении психологического барьера? Прежде всего, новые наборы LEGO облегчают беседу", – отметил директор государственной управляющей компании кладбищами и похоронами города Вены Маркус Пинтер.
Он добавил, что с помощью крематория ребятам можно объяснить, что происходит с их дедушками и бабашками во время кремации.
Проект уже поддержали в Венской государственной ассоциации психотерапии. Медики уверены, что детский конструктор позволяет символическим путем объяснить детям происходящее.
Тем временем в России хотят установить минимальный набор услуг для похорон. Его стоимость могут привязать к МРОТ.
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