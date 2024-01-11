В США впервые казнят заключенного с помощью чистого азота

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Первая в истории США казнь заключенного с использованием азота запланирована на 25 января. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Казнить планируется Кеннета Юджина Смита, который был осужден за убийство женщины в 1988 году по заказу ее супруга-священника, который планировал получить страховку за ее смерть.

"Его планируется казнить с помощью нового метода – азотной гипоксии – 25 января 2024 года", – указано в документе суда.

Отмечается, что Смит ходатайствовал о предварительном судебном запрете на проведение казни данным методом, однако суд отклонил его ходатайство.

Сообщника мужчины казнили в 2010 году. Сам же Смит избежал казни из-за того, что врачи не смогли ввести в его организм смертельную инъекцию.

О том, что власти американского штата Алабама хотят впервые опробовать казнь заключенного с помощью чистого азота сообщалось в ноябре прошлого года. Данный способ казни разрешен еще в двух штатах США – Миссисипи и Оклахоме, однако ни в одном из них он ни разу не применялся. В Алабаме его разрешили в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций.