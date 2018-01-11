Хакер из США 13 лет следил за людьми

11 января, 09:24
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Спецслужбы США арестовали хакера Филлипа Дурачински, который на протяжении 13 лет наблюдал за тысячами людей, сообщает "Мир 24".
Взломщик из штата Огайо заражал компьютеры самодельным вирусом. Вредоносное ПО под названием Fruitfly позволяло злоумышленнику подключаться к зараженному компьютеру и контролировать его.
Дурачински делал скриншоты с экранов, перехватывал данные клавиатуры, активировал микрофон и камеру, наблюдая за пользователями. Причем интересовали его не только данные банковских карт – хакер изучал медицинские данные своих жертв, рассматривал их фотографии и видеозаписи.
Слабостью взломщика была сохраненная на компьютерах порнография. Причем у нескольких пользователей он даже нашел эротику с участием детей. Хакеру грозит многолетний срок по обвинению в 16 преступлениях.
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