Журналист извинился перед Трампом за фото пустых трибун с его выступления

Фото: Zuma/Brian Cahn/ТАСС

Президент США Дональд Трамп потребовал уволить журналиста Washington Post за публикацию фотографий пустых трибун с его выступления во Флориде.

Накануне журналист Дейв Вейгель опубликовал в своем аккаунте в Twitter снимки стадиона, на котором выступал Трамп, и прокомментировал: "Забит под завязку".

В свою очередь, американский лидер назвал это созданием "фейковых новостей". "Дейв Вейгель из Washington Post опубликовал фальшивую фотографию пустого стадиона за несколько часов до моего приезда, у арены ждали входа тысячи людей", – ответил Трамп в своем Twitter.

После этого журналист извинился и удалил запись. Однако президента США это не устроило и он посоветовал изданию уволить корреспондента.

На выступлении во Флориде Трамп, в частности, назвал США нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени.