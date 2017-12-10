Журналист извинился перед Трампом за фото пустых трибун с его выступления

10 декабря, 09:38
Фото: Zuma/Brian Cahn/ТАСС
Президент США Дональд Трамп потребовал уволить журналиста Washington Post за публикацию фотографий пустых трибун с его выступления во Флориде.
Накануне журналист Дейв Вейгель опубликовал в своем аккаунте в Twitter снимки стадиона, на котором выступал Трамп, и прокомментировал: "Забит под завязку".
В свою очередь, американский лидер назвал это созданием "фейковых новостей". "Дейв Вейгель из Washington Post опубликовал фальшивую фотографию пустого стадиона за несколько часов до моего приезда, у арены ждали входа тысячи людей", – ответил Трамп в своем Twitter.
После этого журналист извинился и удалил запись. Однако президента США это не устроило и он посоветовал изданию уволить корреспондента.
На выступлении во Флориде Трамп, в частности, назвал США нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени.
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