ЛАГ призвала признать границы Палестины

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Совет Лиги арабских государств призвал мир признать Палестину в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Далее арабские государства попросят Совбез ООН рассмотреть решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. В то же время от президента США Дональда Трампа ЛАГ требует отменить решение.

В Арабском комитете по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования появится специальная комиссия для работы с мировым сообществом. В ЛАГ подчеркнули, что Израиль нужно принудить выполнить резолюции ООН и прекратить "незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий".

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что страна признает Иерусалим столицей Израиля и намерена перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Многие лидеры государств осудили такую позицию Вашингтона.

Сразу после поступления этой информации на западном берегу Иордана прошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. Пострадали более 200 человек.