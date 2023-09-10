10 сентября, 22:10В мире
В сербском Райффайзенбанке увидели копии паспортов РФ, которые видно прохожим
Фото: depositphotos/aliaksab
В одном из отделений Райффайзенбанка в сербском Белграде обнаружили, что копии паспортов россиян лежат на подоконнике так, что их могут увидеть случайные люди. Об этом сообщает РИА Новости.
В Сети распространилось видео с лежащими на подоконнике российскими паспортами. При этом они до сих пор находятся там в пластиковых ладейках. Отделение кредитной организации располагается в историческом центре Белграда по адресу улица Цара Душана, 78.
Райффайзенбанк является одним из самых доступных для открытия счета гражданами РФ. После введения санкций многие банки Сербии начали отказывать россиянам в этой услуге.
Ранее стало известно, что банковская группа HSBC приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из РФ и Белоруссии. Ограничение начнет действовать с 27 октября текущего года. В кредитной организации пояснили, что такая мера связана с "усложнением регуляторного ландшафта" в международной финансовой области.
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