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11:01

Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании

за рубежом общество

11:01

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Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Основатель и глава китайской компании Alibaba ("Алибаба") Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров, сообщает агентство Bloomberg.

На этой должности Джека Ма сменит генеральный директор Дэниэл Чжан. Несмотря на это, эксперты считают, что основатель Alibaba продолжит играть весомую роль в принятии важных решений компании.

Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами.

Ранее он заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю. Он также предположил, что в следующие 20–30 лет продолжительность жизни человека станет длиннее. Биотехнологии могут позволить человеку жить 100–120 лет.

Джек Ма является сторонником графика 996, который предполагает рабочий день с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю.

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за рубежом общество

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