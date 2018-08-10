На "Аллее славы" в Голливуде появились 50 виниловых звезд Трампа

Фото: AP/Damian Dovarganes

Анонимные художники из объединения The Faction наклеили на голливудской "Аллее славы" около 50 виниловых наклеек с изображением звезды с именем Дональда Трампа, передает Hollywood Reporter.

Это акция была спланирована в ответ на предложение убрать звезду Трампа. Анонимный художник пригрозил, что если кто-то уничтожит президентскую звезду или попробует ее убрать, в ответ появится 30 новых.

Трамп получил звезду в 2007 году, став продюсером реалити-шоу "Кандидат". 7 августа этого года Городской совет Западного Голливуда единогласно проголосовал за то, чтобы убрать звезду президента США с "Аллеи славы" из-за его высказываний об иммигрантах, женщинах и меньшинствах.