"Реал" официально заявил о переходе Роналду в "Ювентус"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" согласился отпустить пятикратного обладателя "Золотого мяча", нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Реал" выразил искреннюю благодарность игроку, который стал одним из самых ярких футболистов в истории клуба и мирового футбола.

"Для клуба Роналду навсегда останется одним из главных символов, а также уникальным примером для следующих поколений. "Реал" навсегда останется твоим домом", – сообщила пресс-служба на официальном сайте футбольного клуба.

Футболист сам обратился к руководству "Реала" с просьбой одобрить переход в туринскую команду. Стоимость трансфера игрока составила 105 миллионов евро.

Роналду перешел в испанскую команду летом 2009 года. В минувшем сезоне он провел в составе "Реала" 44 матча в различных турнирах, во время которых забил 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее Роналду подписал контракт с туринским "Ювентусом". Гонорар форварда в итальянском клубе составит 30 миллионов евро в год.