Роналду дал согласие на переход в "Ювентус"

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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду подписал контракт с туринским "Ювентусом". Об этом сообщил бывший генеральный директор итальянского клуба Лучано Моджи, передает "Газета.ру".

По его словам, футболист уже подписал контракт с "Ювентусом" и прошел в Мюнхене медицинский осмотр для клуба. По некоторым данным, Роналду будет получать в Италии 30 миллионов евро в год.

За "Реал" 33-летний форвард выступает с 2009 года. За это время португалец четыре раза становился с командой победителем Лиги чемпионов.

Недавно Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром в истории европейских национальных сборных. Новый титул футболист получил после того, как забил свой 85-й гол за команду Португалии на матче чемпионата мира 20 июня.

По итогам 2017 года футболист стал вторым самым оплачиваемым футболистом мира. Его обогнал Лионель Месси. Спортсмен также за время карьеры получил множество наград. В 2017 году он в очередной раз стал обладателем "Золотого мяча". Тогда же Роналду был признан лучшим игроком года по версии FIFA. Этот статус он получал в 2008 и в 2016 годах