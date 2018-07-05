Роналду дал согласие на переход в "Ювентус"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду подписал контракт с туринским "Ювентусом". Об этом сообщил бывший генеральный директор итальянского клуба Лучано Моджи, передает "Газета.ру".
По его словам, футболист уже подписал контракт с "Ювентусом" и прошел в Мюнхене медицинский осмотр для клуба. По некоторым данным, Роналду будет получать в Италии 30 миллионов евро в год.
За "Реал" 33-летний форвард выступает с 2009 года. За это время португалец четыре раза становился с командой победителем Лиги чемпионов.
Недавно Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром в истории европейских национальных сборных. Новый титул футболист получил после того, как забил свой 85-й гол за команду Португалии на матче чемпионата мира 20 июня.
По итогам 2017 года футболист стал вторым самым оплачиваемым футболистом мира. Его обогнал Лионель Месси. Спортсмен также за время карьеры получил множество наград. В 2017 году он в очередной раз стал обладателем "Золотого мяча". Тогда же Роналду был признан лучшим игроком года по версии FIFA. Этот статус он получал в 2008 и в 2016 годах
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: