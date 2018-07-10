В Швеции назвали 46 претендентов на альтернативную Нобелевскую премию по литературе

10 июля, 18:20
Фото: АР/Fernando Vergara
Новая академия Швеции опубликовала список номинантов 2018 года на получение Нобелевской премии по литературе. Российские писатели в число претендентов не вошли, передает ТАСС.
Среди литераторов, которые вошли в список из 46 имен, оказались известные писатели Харуки Мураками и Амос Оз.
Больше всего номинантов из Швеции и США – по 12 человек. Из Великобритании представлены пять литераторов, а из Канады – три. Авторов из Италии и Франции – по два. По одному писателю или поэту – из Индии, Японии, Израиля, Кении, Гваделупы, Финляндии, Польши, Нигерии, Швейцарии и Исландии.
Деятели культуры Стокгольма решили вручить награду после скандала вокруг Шведской академии, которая перенесла присуждение премии на следующий год, и создали альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Чтобы попасть в число претендентов, писатель должен иметь не менее двух книг, опубликованных в последнее десятилетие и раскрывающих тему "людей в мире".
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