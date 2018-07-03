В Швеции учредили альтернативную Нобелевскую премию по литературе

3 июля, 14:04
Фото: ТАСС/DPA/Kay Nietfeld
Шведские актеры, литераторы и журналисты основали Новую академию и будут вручать альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британскую газету The Guardian.
"Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без привилегий, высокомерия или сексизма", – говорится в заявлении деятелей культуры.
На премию смогут претендовать книгоиздатели из любой страны. Среди критериев – писатели должны быть авторами не менее двух книг, опубликованных в последнее десятилетие, а своем творчестве должны раскрывать тему "людей в мире". Лауреата премии определит специальное жюри с учетом итогов публичного голосования. Церемония вручения премии пройдет в октябре.
Нобелевский комитет принял решение не вручать премию за достижения в литературе в 2018 году из-за скандала вокруг супруга одной из членов Шведской академии Жана-Клода Арно, которого обвинили в домогательствах и разглашении списка лауреатов. Это первый случай с 1943 года, когда Нобелевский комитет не отметит достижения в литературе.
Нобелевская премия – одна из самых престижных наград, присуждаемых с 1901 года за выдающиеся достижения в различных сферах. По состоянию на 2017 год награда составляет около одного миллиона долларов.
Нобелевскими лауреатами по литературе в разные годы становились Иван Бунин, Александр Солженицын, Светлана Алексиевич и другие.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: