В Швеции учредили альтернативную Нобелевскую премию по литературе

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Шведские актеры, литераторы и журналисты основали Новую академию и будут вручать альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британскую газету The Guardian.

"Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без привилегий, высокомерия или сексизма", – говорится в заявлении деятелей культуры.

На премию смогут претендовать книгоиздатели из любой страны. Среди критериев – писатели должны быть авторами не менее двух книг, опубликованных в последнее десятилетие, а своем творчестве должны раскрывать тему "людей в мире". Лауреата премии определит специальное жюри с учетом итогов публичного голосования. Церемония вручения премии пройдет в октябре.

Нобелевский комитет принял решение не вручать премию за достижения в литературе в 2018 году из-за скандала вокруг супруга одной из членов Шведской академии Жана-Клода Арно, которого обвинили в домогательствах и разглашении списка лауреатов. Это первый случай с 1943 года, когда Нобелевский комитет не отметит достижения в литературе.

Нобелевская премия – одна из самых престижных наград, присуждаемых с 1901 года за выдающиеся достижения в различных сферах. По состоянию на 2017 год награда составляет около одного миллиона долларов.

Нобелевскими лауреатами по литературе в разные годы становились Иван Бунин, Александр Солженицын, Светлана Алексиевич и другие.