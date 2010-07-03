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10 мая, 19:37

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

за рубежом суды

10 мая, 19:37

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Фото: ТАСС/AP/Richard Drew

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России Анну Сорокину к тюремному заключению сроком от 4 до 12 лет по обвинению в мошенничестве, сообщает Business Insider.

Суд установил, что девушка, называющая себя Анной Делви, притворялась богатой наследницей и подделывала чеки и документы, чтобы получить многомиллионные кредиты в банке. Прокуроры считают, что таким образом она похитила до 275 тысяч долларов.

В тюрьме Сорокина проведет не менее четырех лет, затем будет рассмотрен вопрос о условно-досрочном освобождении. В этом случае ее депортируют в Германию, гражданкой которой она является.

До 16 лет Сорокина проживала в России, затем переехала в Германию, получив гражданство этой страны. В 2016 году она переехала в США, однако ее виза просрочена. Сорокину арестовали в октябре 2017 года, с тех пор она находится в тюрьме.

за рубежом суды

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