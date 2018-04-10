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Новости

10 апреля 2018, 09:43

В мире

Российские самолеты сблизились с эсминцем США у берегов Сирии – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Michal Fludra

СМИ сообщают, что над американским эсминцем USS Donald Cook как минимум четыре раза пролетали российские боевые самолеты, передает "Газета.ру".

Уточняется, что сейчас эсминец находится на расстоянии в 100 километров от сирийского города Тартус. Как раз там расположена военно-морская база России.

Ранее в СМИ сообщалось, что в городе Дума Восточной Гуты правительственные войска Сирии провели атаку с применением химического оружия. Дамаск опроверг эти сообщения.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали районы сирийского города Дума, и следов химатаки не обнаружили.

В связи с возможным применением химоружия в Сирии США задумались о новых санкциях в отношении России. Также США рассматривают возможность применения военной силы в Сирии.

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