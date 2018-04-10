10 апреля 2018, 09:43В мире
Российские самолеты сблизились с эсминцем США у берегов Сирии – СМИ
Фото: ТАСС/Zuma/Michal Fludra
СМИ сообщают, что над американским эсминцем USS Donald Cook как минимум четыре раза пролетали российские боевые самолеты, передает "Газета.ру".
Уточняется, что сейчас эсминец находится на расстоянии в 100 километров от сирийского города Тартус. Как раз там расположена военно-морская база России.
Ранее в СМИ сообщалось, что в городе Дума Восточной Гуты правительственные войска Сирии провели атаку с применением химического оружия. Дамаск опроверг эти сообщения.
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали районы сирийского города Дума, и следов химатаки не обнаружили.
В связи с возможным применением химоружия в Сирии США задумались о новых санкциях в отношении России. Также США рассматривают возможность применения военной силы в Сирии.