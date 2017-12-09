Минобороны РФ порекомендовало Пентагону "фильтровать мысли"

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В Минобороны утверждают, что большинство сближений российских и американских самолетов в Сирии произошли по вине США, а также были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов ИГ (организация, запрещенная в России). В Москве порекомендовали Пентагону "фильтровать мысли". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования Вооруженных сил (ВС) США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГ в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе", – сказал он, передает "Интерфакс".

Он также рассказал об инциденте, который произошел 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат. Тогда американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ в пригороде города Меядин. Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой. Опасные маневры американский самолет прекратил только после появления российского истребителя Су-35с.

За неделю воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли более 1,3 тысячи ударов по позициям террористов в Сирии.

Как указано в инфографике Минобороны России, которую опубликовало официальное издание министерства, за неделю самолеты ВКС совершили около 550 вылетов в Сирии и нанесли порядка 1,3 тысячи ударов по объектам террористов.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации завершают операцию по уничтожению последнего анклава боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".