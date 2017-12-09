Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

9 декабря, 16:54

Минобороны РФ порекомендовало Пентагону "фильтровать мысли"

за рубежом политика безопасность

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

В Минобороны утверждают, что большинство сближений российских и американских самолетов в Сирии произошли по вине США, а также были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов ИГ (организация, запрещенная в России). В Москве порекомендовали Пентагону "фильтровать мысли". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования Вооруженных сил (ВС) США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГ в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе", – сказал он, передает "Интерфакс".

Он также рассказал об инциденте, который произошел 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат. Тогда американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ в пригороде города Меядин. Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой. Опасные маневры американский самолет прекратил только после появления российского истребителя Су-35с.

За неделю воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли более 1,3 тысячи ударов по позициям террористов в Сирии.

Как указано в инфографике Минобороны России, которую опубликовало официальное издание министерства, за неделю самолеты ВКС совершили около 550 вылетов в Сирии и нанесли порядка 1,3 тысячи ударов по объектам террористов.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации завершают операцию по уничтожению последнего анклава боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать