За неделю ВКС РФ нанесли более 1,3 тысячи ударов по позициям террористов в Сирии

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

За неделю воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли более 1,3 тысячи ударов по позициям террористов в Сирии.

Как указано в инфографике Минобороны России, которую опубликовало официальное издание министерства — газета "Красная звезда", за неделю самолеты ВКС совершили около 550 вылетов в Сирии и нанесли порядка 1,3 тысячи ударов по объектам террористов.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации завершают операцию по уничтожению последнего анклава боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".