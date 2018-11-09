09 ноября 2018, 17:55В мире
Жертвами взрывов у гостиницы в Сомали стали 17 человек
Фото: АР/Farah Abdi Warsameh
Два взрыва, прогремевшие в столице Сомали Могадишо, унесли жизни по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что 9 ноября смертники подорвались перед отелем Sahafi Hotel. Погибшие мирные жители проезжали мимо на общественном транспорте.
Не исключено, что данные о числе жертв могут измениться. "Количество погибших, несомненно, возрастет", – считает сотрудник местной полиции Али Нур.
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