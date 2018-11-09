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09 ноября 2018, 17:55

В мире

Жертвами взрывов у гостиницы в Сомали стали 17 человек

Фото: АР/Farah Abdi Warsameh

Два взрыва, прогремевшие в столице Сомали Могадишо, унесли жизни по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что 9 ноября смертники подорвались перед отелем Sahafi Hotel. Погибшие мирные жители проезжали мимо на общественном транспорте.

Не исключено, что данные о числе жертв могут измениться. "Количество погибших, несомненно, возрастет", – считает сотрудник местной полиции Али Нур.

за рубежом происшествия

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