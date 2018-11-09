В Австрии задержали полковника армии по подозрению в шпионаже на Россию

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Спецслужбы Австрии задержали полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже на Россию, сообщает издание Kronen Zeitung.

Отмечается, что 70-летний полковник шпионил на протяжении 20 лет. Якобы с конца 1990-х годов он передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Он каждые две недели выходил на связь со своим связным в российских спецслужбах "Юрием" и передавал ему секретные документы.

В Минобороны Австрии считают, что за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро. Предотвратить шпионаж удалось после того, как российские спецслужбы передали полковнику сигнал, который перехватила австрийская сторона.

Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело по статье о работе на иностранную военную разведку. За это подозреваемому грозит два года лишения свободы.

По данным издания, министр обороны Австрии Марио Кунасек собирается вызвать к себе военного атташе России в стране, поскольку, по его словам, шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима. Отмечается также, что канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек выступят в ближайшее время с экстренным заявлением по этому делу.

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