При пожаре в небоскребе в Южной Корее пострадали 88 человек

Пожар произошел в 33-этажном жилом и административном доме в южнокорейском городе Ульсан.

Как сообщает агентство Yonhap, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы.

Сообщений о погибших нет. Сотни человек были эвакуированы. Пожар начался около 23 часов по местному времени.

Огонь охватил практически все здание из-за сильного ветра. Спустя два часа пламя было взято под контроль.

Ранее 48-этажный небоскреб сгорел в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).