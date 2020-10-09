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Пожар произошел в 33-этажном жилом и административном доме в южнокорейском городе Ульсан.
Как сообщает агентство Yonhap, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы.
Сообщений о погибших нет. Сотни человек были эвакуированы. Пожар начался около 23 часов по местному времени.
Огонь охватил практически все здание из-за сильного ветра. Спустя два часа пламя было взято под контроль.
Ранее 48-этажный небоскреб сгорел в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
При пожаре в небоскребе в Южной Корее пострадали 88 человек
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