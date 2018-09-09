Тропический шторм "Флоренс" усилился до урагана

Фото: АР/NOAA

Тропический шторм "Флоренс" квалифицировали как ураган первой категории из пяти возможных, сообщает RT.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сейчас "Флоренс" находится примерно в 1,2 тысячи километров от Бермудских островов и движется в их направлении.

По прогнозам, 13 сентября ураган окажется вблизи побережья штатов Вирджиния, Северная и Южная Каролина.

О том, что в Антлантике сформировался ураган, сообщалось в начале сентября. 5 сентября ему присвоили четвертую категорию.