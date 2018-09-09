09 сентября 2018, 20:00В мире
Тропический шторм "Флоренс" усилился до урагана
Фото: АР/NOAA
Тропический шторм "Флоренс" квалифицировали как ураган первой категории из пяти возможных, сообщает RT.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сейчас "Флоренс" находится примерно в 1,2 тысячи километров от Бермудских островов и движется в их направлении.
По прогнозам, 13 сентября ураган окажется вблизи побережья штатов Вирджиния, Северная и Южная Каролина.
О том, что в Антлантике сформировался ураган, сообщалось в начале сентября. 5 сентября ему присвоили четвертую категорию.
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