Арестованных в США по делу о мошенничестве россиян могут перевести в тюрьму Нью-Йорка

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Пресс-секретарь Генконсульства России Алексей Топольский сообщил, что всех четырех задержанных в США россиян по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег могут перевести в тюрьму Нью-Йорка, передает РИА Новости.

Сейчас там находится только гражданин РФ Максим Суверин, с которым российские дипломаты смогли встретится во вторник.

"Мы ожидаем, что остальных задержанных россиян тоже могут перевести в тюрьму Нью-Йорка", – приводит агентство слова Топольского.

Вице-консул подчеркнул, что запросы на задержание этих граждан были выданы ньюйоркским офисом ФБР.

Ранее Минюст США сообщил имена пятерых граждан РФ, которые обвиняются в крупном мошенничестве.

Сторона обвинения считает, что подозреваемые занимались продажей несуществующих автомобилей, давая фальшивые объявления. Как только потенциальный покупатель переводил задаток, мнимые продавцы исчезали. Для реализации схемы ими были созданы подставные фирмы. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 миллиона долларов США.

Сообщается, что каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества и с целью отмывания денег, что может грозить сроком заключения в тюрьме от 20 до 30 лет.