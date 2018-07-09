Борис Джонсон объяснил в письме Мэй причины своей отставки

Фото: AP/Richard Drew

Борис Джонсон объяснил причины ухода с поста главы британского МИД в своем прошении об отставке. Он написал, что Соединенное королевство может превратиться в колонию, а "мечта о Brexit умирает".

"В пятницу я признал, что мои аргументы пользовались слишком малой поддержкой, чтобы победить, и поздравил вас с тем, что вы, по крайней мере, добились решения кабинета о движении вперед", – отмечается в письме Джонсона премьер-министру Терезе Мэй.

Экс-глава ведомства добавил, что Brexit должен был стать шансом вести дела по-другому и стать более гибким и открытым государством, участвующим в глобальной экономике. Теперь, по его словам, эта мечта умирает из-за ненужных сомнений, сообщает РИА Новости.

Джонсон добавил, что следуя текущим договоренностям с ЕС, Великобритания продолжит выполнять законы союза, приближаясь к колонии. Многим будет трудно увидеть экономические и политические преимущества таких договоренностей, пояснил он.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля. Причины добровольного увольнения министра не назывались. Отставка стала второй за эти сутки. Ранее свой пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис. Оба политика выступали за жесткий сценарий выхода Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй грозилась уволить главу МИД и других политиков, мешающим согласованному плану по Brexit.

Уход двух ключевых политиков поставил в шаткое положение команду премьер-министра. Мэй придется отстаивать свой пост, который могут оспорить коллеги в парламенте. Представитель офиса премьера признал, что правительство находится в кризисной ситуации.