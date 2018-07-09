Минобороны Великобритании обвинило Россию в гибели британки в Эймсбери

9 июля, 19:00
Фото: ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к смерти англичанки, которую отравили нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.
"Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка", – заявил Уильямсон.
Глава британского Минобороны отметил, что сообщество присоединится к Лондону в "осуждении" Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как сообщалось ранее, Скотленд-Ярд пришел к выводу, что происшествия в Солсбери и Эймсбери связаны, эта версия стала основной в расследовании, заявили в полиции.
Замглавы ведомства Нил Басу подчеркнул необходимость руководствоваться фактами. Полиция не может уверенно утверждать, что отравляющее вещество было из той же партии, что и яд, использованный при покушении на Скрипалей.
Отравление двух граждан Великобритании в Эймсбери произошло 30 июня. Город, где произошло новое отравление, находится рядом с Солсбери, в котором 4 марта покушались на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
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