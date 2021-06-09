Принц Гарри собирается уйти в отпуск по уходу за ребенком

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Британский принц Гарри возьмет отпуск для ухода за новорожденной дочерью, сообщает "Газета.ру".

"Решение Гарри – это перемена в традиции, принятой многими членами королевской семьи, включая его брата принца Уильяма, который взял около трех недель отпуска, когда родились принц Джордж и принцесса Шарлотта, и всего два дня для третьего ребенка", – говорится в сообщении.

Известно, что принц Гарри собирается уйти в отпуск на пять месяцев. Его супруга также планирует взять отпуск, чтобы сблизиться с ребенком.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз – 4 мая у пары родилась дочь, ее назвали Лилибет Лили Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Уточняется, что имя девочка получила от своей прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в семье называют Лилибет, а второе, Диана, – как дань уважения принцессе Диане, ее покойной бабушке.