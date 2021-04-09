Pfizer и BioNTech подали запрос на использование вакцины для подростков

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Запрос на получение разрешения для экстренного использования вакцины от COVID-19 для подростков подали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Об этом представители одной из них сообщили в Twitter.

"Сегодня мы вместе с BioNTech направили запрос в FDA, чтобы расширить экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 на подростков от 12 до 15 лет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Австрии более 40 человек скончались после прививки Pfizer и BioNTech. Такая информация содержится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны.