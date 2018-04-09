YouTube обвинили в незаконном сборе конфиденциальных данных о детях

09 апреля 2018, 12:33
Фото: depositphotos/2nix
Правозащитники направили в Федеральную торговую комиссию США жалобу на видеохостинг YouTube.
Компанию обвиняют в незаконном сборе данных о лицах младше 13 лет, это нарушает закон о защите конфиденциальности детей в интернете. Хостинг собирает данные о малолетних подписчиках каналов без разрешения их родителей. За несколько лет сервис нарушил права более 23 миллионов детей, сообщает "Газета.ру".
Правозащитники считают, что материнская компания Google должна выплатить за это штраф в размере не менее 41 миллиона долларов. В жалобе отмечается, что корпорация получила большие прибыли от своих нелегальных действий.
Ранее скандал, связанный с утечкой личных данных пользователей, коснулся компании Facebook. Социальная сеть передала сторонней компании сведения о почти 90 миллионах аккаунтов. Информацию использовали для анализа политических предпочтений пользователей и трансляции им соответствующей рекламы.
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