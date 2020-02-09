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В мире

12:32

Пассажирам стоящего на карантине в Гонконге лайнера разрешили покинуть судно

за рубежом

Фото: AP Photo/Vincent Yu

Более 3,6 тысячи пассажирам и членам экипажа лайнера World Dream, который стоит на карантине в Гонконге, разрешили покинуть корабль, сообщает "Интерфакс".

По данным местных СМИ, результаты анализов членов экипажа, которые контактировали с пассажирами с коронавирусом, показали отрицательный результат.

"Это означает, что около 3600 человек (пассажиры и экипаж), помещенные в карантин на срок более четырех дней, теперь могут покинуть корабль", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер 2 февраля вышел из порта Гонконга и направлялся в Тайвань. На борту находилось более 1,8 тысячи пассажиров и столько же членов экипажа. В Гонконг корабль вернулся из-за того, что Тайвань отказался принять лайнер после получения информации о том, что ранее он перевозил пассажиров, зараженных коронавирусом.

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