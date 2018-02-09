Конгресс США утвердил параметры бюджета и продлил финансирование правительства

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Конгресс США утвердил основные параметры бюджета на 2018 и 2019 годы и продлил временное финансирование правительства до 23 марта. Палата представителей одобрила законопроект, который несколькими часами ранее был утвержден Сенатом.

Как сообщило агентство Reuters, до указанного срока планируется окончательно согласовать вопросы выделения средств федеральным министерствам и ведомствам.

Теперь документ будет направлен в Белый дом, чтобы Дональд Трамп успел подписать его в пятницу до начала рабочего дня. Это позволит американским госслужащим без задержек приступить к исполнению своих рабочих обязанностей.

Ранее сообщалось, что правительство США вновь приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Конгресс не смог утвердить бюджет на 2018 год, а предыдущий временный документ прекратил действовать в полночь пятницы.

7 февраля Республиканская и Демократическая партии заявили, что договорились о сделке по бюджету на ближайшие два года. Это должно было прекратить периодическое секвестирование и принятие временных бюджетов.

Принять окончательный бюджет на 2018 финансовый год, начавшийся в Соединенных Штатах еще 1 октября, не позволяют разногласия между демократами и республиканцами по ряду вопросов, в том числе по поводу иммиграции.

Правительство США второй раз за месяц остается без финансирования. В январе федеральные ведомства три дня работали с перебоями, причина – задержка временного бюджета. Затем финансовый документ приняли со сроком действием до 8 февраля.