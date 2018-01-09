СМИ рассказали о поставках российского газа в США

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В США доставят первую партию газа с "Ямала СПГ", сообщает газета "Коммерсант". Российский газ из Великобритании в американский Бостон доставит танкер французской компании Engie.

Издание отмечает, что такую сделку решили заключить из-за роста цен на газ на востоке США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, а также из-за мощного снежного шторма в Штатах.

Отмечается, что последняя поставка газа "Ямал СПГ" была 2014 году. Тогда стратегия США по развитию газового рынка стала подразумевать, что страна должна превратится в экспортера топлива.