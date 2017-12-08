Блогер зацементировал голову в микроволновке ради славы и лайков

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Британские спасатели в течение часа вызволяли из микроволновки голову молодого человека. Он засунул ее туда, покрыв перед этим быстротвердеющим строительным гипсом. Свой поступок британец объяснил желанием прославиться на YouTube.

Инцидент произошел в городе Вулверхемптон. Блогер обмотал голову полиэтиленом и покрыл ее несколькими упаковками гипса, затем засунув в микроволновку. Печь он использовал как форму. Вещество застыло быстрее, чем предполагалось, и молодой человек оказался в ловушке, сообщает BBC.

На помощь к блогеру пришли друзья, которые потратили полтора часа, пытаясь высвободить бедолагу. Когда попытки не увенчались успехом, они вызвали пожарных. Все это время молодой человек дышал через гибкую трубку во рту.

Приехавшим на вызов пятерым спасателям пришлось сначала разобрать микроволновку, а затем разбить гипс долотом. Блогер и его друзья извинились перед сотрудниками экстренных служб за то, что отвлекли их от помощи действительно нуждающимся людям.