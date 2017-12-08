Израильские военные сбили выпущенную из Сектора Газа ракету

Фото: AP/TSAFRIR ABAYOV

Израильские военные сбили ракету, которую выпустили из Сектора Газа по югу страны. Атаку отразила система ПРО.

"Система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, которая была выпущена из Сектора Газа по южному Израилю", – цитирует сообщение армейской пресс-службы РИА Новости.

Информации о пострадавших в результате атаки не поступало.

Два аналогичных пуска со стороны палестинских боевиков зафиксировали 7 декабря. Ракеты также были нацелены на юг Израиля и были сбиты, не достигнув цели.