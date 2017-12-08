К 2025 году в Германии могут создать "Соединенные штаты Европы"

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Лидер Социал-демократической парии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал создать "Соединенных штатов Европы".

Социал-демократ намерен реализовать свой план к 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на EU Observer.

Политик уточнил, что для достижения цели необходимо европейское конституционное соглашение, которое и создаст федеральную Европу.

Шульц уточнил, что представит свой план странам-участницам Евросоюза. И те государства, которые откажутся поддержать документ, должны будут покинуть ЕС.