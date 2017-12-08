Госсекретарь США назвал "хорошим" диалог с главой МИД России

Фото: ТАСС/Zuma/Bai Xueqi

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал итоги переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что у них состоялся "хороший" диалог .

Тиллерсон отметил, что во время встречи речь шла о миротворцах ООН на Украине. В беседе США получили хороший диалог и сотрудничество, сообщает РИА Новости. Он отметил, что вопрос окончательно не решен.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить 20 тысяч миротворцев на Украине. Эту идею Штаты должны были предложить России во время переговоров.

Подробнее о том, зачем Штатам такое количество военных в зоне конфликта, читайте в материале Москва 24.