Госсекретарь США назвал "хорошим" диалог с главой МИД России

8 декабря, 03:42
Фото: ТАСС/Zuma/Bai Xueqi
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал итоги переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что у них состоялся "хороший" диалог .
Тиллерсон отметил, что во время встречи речь шла о миротворцах ООН на Украине. В беседе США получили хороший диалог и сотрудничество, сообщает РИА Новости. Он отметил, что вопрос окончательно не решен.
Ранее сообщалось, что США намерены разместить 20 тысяч миротворцев на Украине. Эту идею Штаты должны были предложить России во время переговоров.
Подробнее о том, зачем Штатам такое количество военных в зоне конфликта, читайте в материале Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: