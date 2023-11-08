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08 ноября, 15:59

В мире

Эксперты признали европейскую гору Монблан самой опасной для туристов

Фото: 123RF/natagolubnycha

Монблан – самая высокая гора Европейского союза – была признана самой опасной природной достопримечательностью в мире. Об этом пишет британское издание Daily Express, ссылаясь на аналитиков немецкой туристической компании.

Эксперты заявили, что к такому выводу их привело сравнение среднего числа смертей и несчастных случаев с количеством туристов, посещавших эти места. Они уточнили, что каждый год на Монблане погибают около 100 туристов.

Мэр французской коммуны Сен-Жервеле-ле-Бен, что расположена ближе всех к горе, даже предложил брать залог в 15 000 евро с тех, кто планирует забраться на природную достопримечательность. По его мнению, это отпугнет неопытных экстремалов и компенсирует часть денег на спасение людей.

Вторым опасным местом аналитики выбрали самую высокую гору Великобритании – Бен-Невис. Здесь в 2016 году погибли 6 человек, в следующем – 7, а в 2018-м – еще 3.

На третьем месте оказалась знаменитая гора Фудзи в Японии. В 2017 году здесь погибли 7 туристов, напомнили эксперты. На четвертом месте расположился Эверест (Джомолунгма). Замыкает топ-5 гора Килиманджаро в Африке, где каждый год погибают около 10 человек.

Ранее исследователи заявили, что высшая точка Альпийских гор и Европы, если не считать Кавказские горы, потеряла в высоту более 2 метров. Сейчас высота Монблана составляет 4 805,59 метра, что на 2,22 метра меньше, чем во время последнего измерения в 2021 году.

Как сказал президент регионального отделения геодезистов департамента Верхняя Савойя Жан де Гарет, такие изменения считаются нормальными и могут зависеть от уровня осадков. Также он считает, что через два года Монблан может снова вырасти на два метра.

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