Старейший член династии Ротшильдов скончался в Великобритании

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Британский финансист и старейший член династии Ротшильдов Эвелин де Ротшильд скончался в возрасте 91 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию прессы Великобритании.

По данным издания, умерший член династии в свое время поспособствовал объединению британских и французских подразделений известной банковской группы своей семьи.

Также известно, что к нему за советом обращалась королева Елизавета II. Семья скончавшегося Ротшильда поделилась, что он умер мирно у себя дома.

С 1976 года он занимал кресло председателя NM Rothschild & Sons, лондонского отделения финансовой династии, которая была создана его предком в конце XVIII века. С 1972-го по 1989 года Ротшильд являлся председателем журнала Economist, который, по его мнению, был самым независимым среди изданий мира.

История восхождения династии Ротшильдов начинается с конца XVIII века. Ее члены имеют еврейское происхождение. Майер Амшель Ротшильд стал основателем банка во Франкфурте-на-Майне. После этого его деятельность продолжили пять сыновей.

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