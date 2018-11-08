Канада извинилась за отказ принять корабль с евреями в 1939 году

08 ноября 2018, 04:56
Фото: AP/Charles Krupa
Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за отказ страны принять корабль "Сент-Луис" с евреями, который в 1939 году прибыл из нацистской Германии.
Трюдо подчеркнул, что таким образом страна может пролить свет на болезненную главу своей истории и позаботиться, чтобы этот урок не был забыт.
Канадский премьер-министр добавил, что "антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этой стране или в этом мире", говорится в пресс-релизе на сайте политика.
На корабле было 930 беженцев. Изначально они направлялись на Кубу, где хотели получить визы США. Однако Куба, ряд других стран Латинской Америки, а также США и Канада отказались принять беженцев.
Корабль отправился обратно в Европу, где пассажиров приняли Великобритания, Франция, Бельгия и Голландия. Это не спасло 254 человека, которые погибли в концентрационных лагерях во время Холокоста.
7 ноября бывший охранник концлагеря Штутгоф 94-летний Йоханн Ребоген предстал перед судом в немецком городе Мюнстер. Согласно обвинительному акту, мужчина мог участвовать в массовых убийствах в 1942-1944 годах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: