Канада извинилась за отказ принять корабль с евреями в 1939 году

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Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за отказ страны принять корабль "Сент-Луис" с евреями, который в 1939 году прибыл из нацистской Германии.

Трюдо подчеркнул, что таким образом страна может пролить свет на болезненную главу своей истории и позаботиться, чтобы этот урок не был забыт.

Канадский премьер-министр добавил, что "антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этой стране или в этом мире", говорится в пресс-релизе на сайте политика.

На корабле было 930 беженцев. Изначально они направлялись на Кубу, где хотели получить визы США. Однако Куба, ряд других стран Латинской Америки, а также США и Канада отказались принять беженцев.

Корабль отправился обратно в Европу, где пассажиров приняли Великобритания, Франция, Бельгия и Голландия. Это не спасло 254 человека, которые погибли в концентрационных лагерях во время Холокоста.

7 ноября бывший охранник концлагеря Штутгоф 94-летний Йоханн Ребоген предстал перед судом в немецком городе Мюнстер. Согласно обвинительному акту, мужчина мог участвовать в массовых убийствах в 1942-1944 годах.