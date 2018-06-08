В СФ оценили сообщения об идее Мэй создать группу по борьбе с преступлениями России

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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит G7 создать специальную группу быстрого реагирования для борьбы с российскими кибератаками и убийствами.

"Тереза Мэй, видимо, хочет быть похожа на железную леди Маргарет Тэтчер, но копия всегда хуже оригинала. У нее мало что получится, и сейчас она имеет все шансы потерять популярность в Великобритании", – цитирует сенатора RT.

Как отметил Джабаров, если предложение будет озвучено, то его не поддержит Евросоюз. По словам сенатора, Европа не хочет жить в постоянной конфронтации с Россией. Громкие заявления нужны Лондону, чтобы отвлечь своих граждан от процесса выхода из ЕС, добавил он.

Ранее сообщалось, что на саммите G7 в Канаде Мэй предложит создать новое международное подразделение, которое бы боролось с преступлениями России. Под ними она понимает кибератаки и убийства.

Отношения между РФ и Великобританией остаются натянутыми из-за покушения на бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, произошедшее в городе Солсбери. Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, Россия категорически отвергает обвинения.

Во время прямой линии с россиянами Владимир Путин снова напомнил о том, что РФ так и не получила доступа к расследованию покушения.