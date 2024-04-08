Axios: власти Нью-Йорка введут плату за въезд на Манхэттен

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Въезд автомобилей на Манхэттен в Нью-Йорке будет облагаться налогом в 15 долларов. Такую меру введут с середины июня, рассказали в издании Axios.

Главной целью городских властей, утвердивших подобное решение, является сокращение пробок на дорогах. С учетом поступлений это позволит им тратить около миллиарда долларов в год на развитие общественного транспорта и дорожные ремонтные работы.

Однако водителям грузовиков и автобусов, в зависимости от цели перевозки и размера транспорта, придется заплатить от 24 до 36 долларов. Предполагается, что после этого в городе станет на 100 000 авто меньше. В целом за такие меры выступили не менее 60% жителей мегаполиса, уточнили в издании.

Ранее сообщалось, что в центре столицы Монголии, Улан-Баторе, может появиться закрытая для личного транспорта территория. По словам местного мэра, в целях сокращения заторов было предложено сделать въезд в центральную часть столицы платным.